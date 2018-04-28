Анонсирована новая пенсионная реформа

Исходя из слов Медведева, речь идет о повышении пенсионного возраста.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подтвердил, что Россию ждет пенсионная реформа. Об этом глава правительства рассказал в интервью телеканалу "Россия 1", пишет lenta.

Медведев рассказал, что власти отходят от экспертных дискуссий и переходят к законодательному уровню нововведений. "Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", — признал премьер-министр.

Исходя из слов Медведева, речь идет о повышении пенсионного возраста. Премьер отметил, что выросла продолжительность жизни, поэтому о повышении возраста выхода на пенсию уже можно говорить. "Жизнь, слава Богу, изменилась. И это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться", — сказал премьер.

Конкретных возрастных планок для выхода на пенсию Медведев не назвал, однако признал, что властям "придется аккуратно принять решение". "Про возраст я могу сказать следующее. Решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать. Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему и не создать очень отрицательных настроений среди людей", — заявил глава правительства.

В середине апреля правительство официально признало вопрос пенсионного возраста назревшим, однако никаких конкретных показателей или планок кабмин не раскрывал.

Аналитики госкоропорации Внешэкономбанк прогнозировали, что пенсионный возраст начнут повышать уже с 2020 года.