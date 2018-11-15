Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:00, 15 Ноября 2018
фото: Афиша Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле"

Ансамбль "Кантеле" даст благотворительный концерт в поддержку восстановления Успенской церкви в Кондопоге

Загрузка...

Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле" приглашает 27 ноября на концертную программу "Храните любовь".

Полученные от продажи билетов средства пойдут на восстановление храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Кондопога.

"Утрата Успенской церкви в Кондопоге – наша общая боль. Артисты ансамбля "Кантеле" так же, как и все честные люди, стремятся внести свой вклад в восстановление этой православной святыни, этой карельской "жемчужины". Мы очень надеемся, что нас поддержат и зрители. Для этого случая мы выбрали одну из новых концертных программ – "Храните любовь", созданную ансамблем "Кантеле" при поддержке Благотворительного фонда "Северный духовный путь". Она посвящена любви и верности, популяризации семейных устоев и традиций, - рассказала и.о. директора Национального ансамбля песни и танца Карелии Татьяна Темнышева.

Ансамбль "Кантеле" 27 ноября будет танцевать и петь о настоящей любви – преданной и жертвенной. Произведения в разных жанрах на русском и карельском языках раскроют отношения между мужчиной и женщиной, родителями и детьми. Ведущие программы расскажут зрителям о сложившихся в коллективе династиях, о многочисленных супружеских парах, которые нашли друг друга в стенах Дома "Кантеле" и чьи долгие годы жизни в любви и согласии вписаны в историю семейных ценностей ансамбля.

Концертная программа "Храните любовь" состоится 27 ноября в Доме "Кантеле" (пл. Кирова, 6) в 19.00.

Подробную информацию о концерте можно получить по телефонам: +7(8142)76-10-46, +7(8142)76-02-11, +79535355549.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

14.11.2018 17:18
Обществоведение
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
Почти два месяца во всех районах Республики Карелия идут масштабные учения энергетиков, которые продлятся до 22 декабря.
Что это, если не коррупция? 25
13.11.2018 09:00
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 7
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 2
08.11.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 2
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 3
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
14.11.2018 21:46
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»