Ансамбль "Кантеле" даст благотворительный концерт в поддержку восстановления Успенской церкви в Кондопоге

Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле" приглашает 27 ноября на концертную программу "Храните любовь".

Полученные от продажи билетов средства пойдут на восстановление храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Кондопога.

"Утрата Успенской церкви в Кондопоге – наша общая боль. Артисты ансамбля "Кантеле" так же, как и все честные люди, стремятся внести свой вклад в восстановление этой православной святыни, этой карельской "жемчужины". Мы очень надеемся, что нас поддержат и зрители. Для этого случая мы выбрали одну из новых концертных программ – "Храните любовь", созданную ансамблем "Кантеле" при поддержке Благотворительного фонда "Северный духовный путь". Она посвящена любви и верности, популяризации семейных устоев и традиций, - рассказала и.о. директора Национального ансамбля песни и танца Карелии Татьяна Темнышева.

Ансамбль "Кантеле" 27 ноября будет танцевать и петь о настоящей любви – преданной и жертвенной. Произведения в разных жанрах на русском и карельском языках раскроют отношения между мужчиной и женщиной, родителями и детьми. Ведущие программы расскажут зрителям о сложившихся в коллективе династиях, о многочисленных супружеских парах, которые нашли друг друга в стенах Дома "Кантеле" и чьи долгие годы жизни в любви и согласии вписаны в историю семейных ценностей ансамбля.

Концертная программа "Храните любовь" состоится 27 ноября в Доме "Кантеле" (пл. Кирова, 6) в 19.00.

Подробную информацию о концерте можно получить по телефонам: +7(8142)76-10-46, +7(8142)76-02-11, +79535355549.