Ансамбль "Кантеле" выступит на Дне города в Петрозаводске

"Кантеле" выступит на праздничной сцене в Петрозаводске с "Песнями Победы" 29 июня, сообщили в пресс-службе ансамбля.

День города состоится 29 мая.

В 14.00 на Главной сцене (пр. Ленина) "Кантеле" представит концертную программу "Песни Победы", посвященную 75-летию освобождения Петрозаводска от оккупации. В 40-минутной программе прозвучат песни, которые помогали бойцам в трудный час, пробуждали в них мужество и героизм, напоминали о родном доме и близких. С подобными концертами артисты "Кантеле" выступали в годы войны на Карельском фронте.

В 17.00 жители и гости Петрозаводска смогут отдохнуть от суеты шумных улиц в уютной атмосфере Дома "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6).

Концерт-посвящение "Тебе, любимый город!" – это музыкальное признание в любви столице Карелии. В программе гармонично соединены самые яркие инструментальные, танцевальные и вокальные номера из репертуара ансамбля "Кантеле". Желающие совершат экскурсию по одному из старейших зданий Петрозаводска, которое ранее занимала женская гимназия, а последние 20 лет – ансамбль "Кантеле".