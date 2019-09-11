Ансамбль "Кантеле" выступит на Днях культуры Карелии в Москве

Концерт состоится 12 сентября в 19.00 в культурном центре "Вдохновение", сообщили в Минкультуры Карелии.

Концертная программа ансамбля "Кантеле" в КЦ "Вдохновение" представит самые яркие танцевальные, вокальные и музыкальные номера из золотого фонда коллектива и будет интересна зрителям самого разного возраста.

Со сцены прозвучат серебряные переливы старинного карельского инструмента кантеле, легендарные мелодии песни "Долго будет Карелия сниться" и танца "Летка-енька".

Посещение концерта бесплатное, по пригласительным билетам. В фойе КЦ "Вдохновение" зрители увидят выставку сакрального символа карельской земли – инструмента кантеле, традиционных финно-угорских музыкальных инструментов, смогут пообщаться с мастерами, которые их изготавливают.