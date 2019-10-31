Антенны и кондиционеры запретят устанавливать на фасадах домов-памятников

На фасадах объектов культурного наследия могут запретить устанавливать технические устройства. Такие установки не только портят вид домов-памятников, но и разрушают их, считают авторы законопроекта.

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" запрещает мегодня работы, изменяющие облик исторических домов и ухудшающие условия, необходимые для их сохранности. Прямого же запрета на установку на фасадах домов-памятников кондиционеров и антенн нет. Их устанавливают повсеместно и, как правило, без разрешения вышестоящих органов. Монтаж или демонтаж таких устройств приводит к образованию трещин и разрушению элементов декора. Поэтому прямой запрет на такие работы хотят закрепить законодательно, пишет РБК.

Законопроект, запрещающий размещение кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия, был одобрен правительственной комиссией в августе 2019 года. Помимо кондиционеров на фасадах, законопроектом предлагается запретить размещение антенн и других технических устройств на памятниках архитектуры. При этом документ не распространяется на технические устройства охраны и сигнализации.

Законопроект рассмотрят в первом чтении на одном из пленарных заседаний ГосДумы в ноябре.