Антибиотики обнаружены в китайской клубнике

Поступающая в Россию клубника из Китая обрабатывается антибиотиками для увеличения срока хранения.

Россельхознадзор нашел антибиотики в китайской клубнике. При этом такая обработка растительной продукции не регулируется законами и изъять ее из продажи нельзя, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт изданию "РБК".



Россельхознадзор зафиксировал превышение пестицидов и наличие антибиотиков в клубнике, поступающей в Россию из Китая. Ягоды обрабатываются антибактериальными препаратами для лучшей сохранности продукции при транспортировке.



"Стало интересно — приходит подпорченная ягода, но почему при этом не развивается плесень. А очень просто все — потому что обливают антибиотиками", — рассказал Данкверт. По его словам, даже импортируемая в целлофановой пленке продукция не содержит никаких признаков порчи. "Потому что обработали из пульверизатора — и поехали! Прекрасное качество, а что внутри — никому не известно", — подчеркнул Данкверт. По его словам, наличие антибиотиков стрептомициновой группы в китайской клубнике доказано лабораторно, при этом не исключено их применение и в других видах растительной продукции из КНР.



При этом, отмечает Данкверт, наличие антибиотиков в растительной продукции законодательно не регламентируется и, следовательно, ведомство не имеет полномочий по изъятию такой продукции из оборота.

Техрегламент Таможенного союза не содержит методики определения антибиотиков в ягодах, поэтому клубнику ведомство исследовало с помощью методик для молочной продукции. Ранее служба обращала внимание Роспотребнадзора на данную проблему, но ответа не получила, рассказал Данкверт.

"Методики нет, в техрегламенте Таможенного союза по безопасности это не указано — значит, все это можно есть", — недоумевает Данкверт.

Однако использование антибиотиков наносит ущерб здоровью людей и является признаком неправомерной конкуренции, подчеркнул он, напомнив, что скоро на прилавках появится клубника из Крыма.



Ранее ведомство выявляло использование антибиотиков при поставках сыроподобной продукции из Белоруссии, напомнил Данкверт. Поставщики, "учитывая то, что сырный продукт может покрыться плесенью, перед отправкой просто протирают его тряпочкой с натамицином — и ничего не плесневеет, все чудесно", — иронизирует глава Россельхознадзора. По его словам, ведомство в 2017 году отозвало около 100 деклараций по качеству продуктов у Белоруссии, в том числе из-за наличия антибиотиков в продукции. "Наши коллеги из Роспотребнадзора не отозвали ни одной", — уверяет он.





