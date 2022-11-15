Антимонопольщикам не понравилась реклама выставки пауков-гигантов в Петрозаводске

Рекламное объявление о выставке арахнидов организаторы разместили на пешеходном ограждении, сообщили в УФАС Карелии.

Полиция составила три административных протокола в отношении частного лица, организатора выставки пауков-гигантов в Петрозаводске. Рекламные объявления мужчина разместил на пешеходном ограждении.



Протоколы рассмотрела комиссия УФАС Карелии. Антимонопольщики пришли к выводу, что нарушен федеральный закон о рекламе и выдали бизнесмену предупреждения, поскольку правонарушения за ним заметили впервые.



Отметим, согласно требованиям ФЗ «О рекламе» распространять рекламу на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении для регулирования дорожного движения запрещено.