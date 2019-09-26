В Петрозаводске во время судебного процесса по делу "петрозаводского маньяка" гособвинитель зачитал показания матери Антона Ипатова.

Женщина отказалась свидетельствовать против сына в Верховном суде Карелии. Представитель гособвинения с разрешения председательствующего суда зачитал показания Ипатовой, которые она давала следствию 23 сентября и 15 декабря 2018 года.

"По характеру Антон вспыльчивый, бывает, ведет себя агрессивно, но меня он уважает. В семье ведет себя спокойно, трудолюбивый, ответственный. Друзей Антона я не знаю вообще, круг его общения не знаю. Мне известно, что Антон периодически употреблял алкоголь, в основном пил пиво или вино, но также мог выпить и крепкий алкоголь. Антону спиртного много не надо. Чтобы он опьянел, (достаточно) буквально несколько стопок, ему хочется спать. В состоянии алкогольного опьянения Антон может проявить агрессию к окружающим. К примеру, прикрикнуть на человека. Фактыв того, что он применил к кому-либо насилие в состоянии алкогольного опьянения, не известны. Антон неоднократно судим, в том числе за разбой, угон, воровство, нанесение тяжких телесных повреждений. При каких обстоятельствах он совершил данные преступления, мне неизвестно, так как Антон мне об этом не рассказывал. А с Антоном на эту тему общался мой муж (ныне покойный – прим. авт.). За совершение данных преступлений Антон отбывал наказание в колониях", - сообщала ранее мать Ипатова.

Подробности из зала суда - в материале "Столицы на Онего".