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Новости. Экономика
12:18, 14 Октября 2019
фото: АО "ПКС-Водоканал"

АО "ПКС-Водоканал" борется с должниками новыми способами

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Злостных должников, видимо, начнут отключать от водоснабжения.

"Внимание! Собственники квартиры … в доме номер … по улице Софьи Ковалевской! Вы должны за услуги водоснабжения и водоотведения более 79 тысяч рублей. Погасите долги, не позорьтесь перед соседями" – с такими персональными обращениями к должникам уже вторую субботу подряд выезжал служебный автомобиль АО "ПКС-Водоканал".

Итак, машина подъезжает к частным домам в разных микрорайонах – Ключевая, Старая Кукковка, Перевалка и.т.д., сотрудники "Водоканала" запускают запись, адресованную каждому конкретному должнику, которая звучит в течение 20 минут. За это время одни граждане выходят к сотрудникам АО "ПКС-Водоканал" с объяснениями, другие ругаются, снимают происходящее на камеру или наблюдают за происходящим из-за штор.



12 октября акция прошла уже во второй раз. В первую субботу октября представители АО "ПКС-Водоканал" посетили семь адресов. В результате два должника начали гасить долги, четверо договорились о рассрочке. Во второй раз работники службы выехали по тем адресам, где граждане задолжали более 50 тысяч рублей. Всего на 1 октября в списке должников по частному сектору значилось 945 адресов. Максимальный долг накопили жители одного из домов в Университетском городке – 298 тысяч рублей. В целом петрозаводчане задолжали за холодную воду более 200 млнрублей, в частном секторе – более 6 млн рублей.

"Мы неоднократно уведомляли должников об их обязанности, вынесен целый ряд судебных решений, и в ближайшем будущем мы будем вынуждены пойти на крайние меры –отключение от водоснабжения, в том числе, и в таких, казалось бы, благополучных микрорайонах, как Университетский городок, – сказала директор по сбытовой деятельности АО "ПКС "Водоканал" Ирина Колобова. – Такие объезды планируем совершать два раза в месяц, понижая долговую планку до 10 тысяч рублей. Узнать, есть ли у вас долг, и обратиться за рассрочкой можно в Центр единого обслуживания по адресу ул. Гоголя, 60 или по телефону 56-04-31".

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-10-14 15:03:53
Поборются малость и перестанут. Всегда проще содрать больше с добросовестных плательщиков, чем возиться с маргиналами.
новый
2019-10-14 13:58:48
Дожили. С куркулями уже сладить не могут. Вполне достаточно одного эскаватора в целях озеленения территории.
кир
2019-10-14 12:23:31
Фигня в законах, куркули не боятся.
Гость
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