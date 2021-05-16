АО «ПСК» продолжает работы по модернизации энергообъектов

На следующей неделе в Карелии продолжатся неотложные ремонты в электрических сетях, присоединение новых потребителей к электроэнергии и расчистки трасс ЛЭП.

Энергетики предупреждают, что работы по повышению надежности энергоснабжения могут вызвать кратковременные отключения потребителей.

Отключения с 17 по 23 мая возможны:

Калевальский национальный район:

- 18 мая с 10.30 до 12.00. Поселок Новое Юшкозеро.

- 18 мая с 13.00 до 15.00. Поселок Боровой.

- 19 мая с 14.00 до 17.00. Поселок Калевала: улицы Полевая, Красноармейская; поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

- 19 мая с 21.00 до 20 мая до 3.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Студенческая, Каменистая, Родниковая, Полевая Советская (все частично).

- 20 мая с 14.00 до 17.00. Поселок Боровой.

Кемский муниципальный район:

- С 18 по 21 мая с 11.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

- 18 и 21 мая с 8.00 до 17.00. Город Кемь: улица Вокзальная.

- 17 и 19 мая с 8.30 до 16.30. Город Кемь: улица Гористая.

Кондопожский муниципальный район:

- 18 мая с 13.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Калинина (частично).

- 20 мая с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Кондопожская, СОТ «Заря», СОТ «Надежда»; деревня Новинка; деревня Ватнаволок.

- 21 мая с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: улица Пролетарская (дома 36, 38).

- 18 и 19 мая с 9.00. до 10.00 и с 15.00 до 16.00. Поселок Кяппесельга.

- 19 мая с 9.00 до 17.00. Деревня Шайдома.

Костомукшский городской округ:

- С 17 по 23 мая с 9.00 до 00.00. Город Костомукша: телевышка.

- 19 мая с 10.00 до 11.00. Город Костомукша: СНТ «Ремонтник».

Лоухский муниципальный район:

- 18 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Малиновая Варакка.

- 19 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Хетоламбина.

- 20 мая с 10.00 до 12.00. Поселок Чкаловский.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 17 мая с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улицы Фанягина, Пригородная, Калинина, Свердлова, Ленина, Труда, Матросова, переулок Сегежский.

- 17 мая с 13.30 до 15.30. Город Медвежьегорск: улица Дорожников.

- 18 мая с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улицы Ленина, Набережная, переулок Дорожный.

- 18 мая с 13.30 до 15.00. Город Медвежьегорск: улица Лесная.

- 19 мая с 9.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Дзержинского, Лесная.

- 20 мая с 13.30 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Карла Либкнехта, 3-й Пятилетки, Горького.

Олонецкий муниципальный район:

- С 17 по 21 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

- 18 мая с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы, Чкалова, Егорова, переулок Чкалова, переулок Егорова.

- 19 мая с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Комсомольская, Набережная, Заречная, Школьная (дома 1-5).

- 20 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Рыпушкалицы: улицы Школьная, Лесная, Луговая.

Прионежский муниципальный район:

- С 17 по 21 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная, Горная, Лесная, Северная, Молодежная (частично); поселок Ладва: улица Советская (дома 66 - 103); поселок Мелиоративный: улица Петрозаводская (частично); село Деревянное: улицы Новоселов, Молодежная, Ветеранов, Совхозная, Пионерская (частично).

- 17 мая с 13.00 до 16.00. Деревня Орзега.

- 17 и 18 мая с 10.00 до 16.00. станция Деревянка: улицы Деповская (частично), Лесная.

- 20 и 21 мая. Станция Деревянка: улица Поселковая.

Пряжинский муниципальный район:

- 17 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично), переулок Зеленый.

- С 19 по 23 мая с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: переулок Новый, СНТ «Падозеро» 28 км, 33 км, СОТ «Надежда».

Сегежский муниципальный район:

- 17 мая с 11.00 до 17.00. Поселок Вача.

- 17 мая с 8.30 до 17.00. Город Сегежа: улицы Линдозерская, Ригоева, Анохина, Анны Лисицыной.

- 18 мая с 13.00 до 17.00. Город Сегежа: улица Лесная (дома 8-А, 10, 16, 16-А).

- 18 мая с 16.00 до 18.00. Поселки Пертозеро, Черный Порог, Олений, Вача.

- 19 мая с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Монтажников (дом 7).

- 20 мая с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Монтажников (дом 5).

- 21 мая с 10.00 до 12.00. Город Сегежа: проезд Бумажников (дом 4-А).

- 21 мая с 14.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 12-Б).





Сортавальский муниципальный район:

- 18 мая с 14.00 до 17.00. Город Сортавала: Улицы Советская, Ладожская (обе частично).