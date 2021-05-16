АО «ПСК» продолжает работы по модернизации энергообъектов

На следующей неделе в Карелии продолжатся неотложные ремонты в электрических сетях, присоединение новых потребителей к электроэнергии и расчистки трасс ЛЭП.
Энергетики предупреждают, что работы по повышению надежности энергоснабжения могут вызвать кратковременные отключения потребителей.
Отключения с 17 по 23 мая возможны:
Калевальский национальный район:
- 18 мая с 10.30 до 12.00. Поселок Новое Юшкозеро.
- 18 мая с 13.00 до 15.00. Поселок Боровой.
- 19 мая с 14.00 до 17.00. Поселок Калевала: улицы Полевая, Красноармейская; поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.
- 19 мая с 21.00 до 20 мая до 3.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Студенческая, Каменистая, Родниковая, Полевая Советская (все частично).
- 20 мая с 14.00 до 17.00. Поселок Боровой.
Кемский муниципальный район:
- С 18 по 21 мая с 11.00 до 17.00. Поселок Панозеро.
- 18 и 21 мая с 8.00 до 17.00. Город Кемь: улица Вокзальная.
- 17 и 19 мая с 8.30 до 16.30. Город Кемь: улица Гористая.
Кондопожский муниципальный район:
- 18 мая с 13.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Калинина (частично).
- 20 мая с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Кондопожская, СОТ «Заря», СОТ «Надежда»; деревня Новинка; деревня Ватнаволок.
- 21 мая с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: улица Пролетарская (дома 36, 38).
- 18 и 19 мая с 9.00. до 10.00 и с 15.00 до 16.00. Поселок Кяппесельга.
- 19 мая с 9.00 до 17.00. Деревня Шайдома.
Костомукшский городской округ:
- С 17 по 23 мая с 9.00 до 00.00. Город Костомукша: телевышка.
- 19 мая с 10.00 до 11.00. Город Костомукша: СНТ «Ремонтник».
Лоухский муниципальный район:
- 18 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Малиновая Варакка.
- 19 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Хетоламбина.
- 20 мая с 10.00 до 12.00. Поселок Чкаловский.
Медвежьегорский муниципальный район:
- 17 мая с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улицы Фанягина, Пригородная, Калинина, Свердлова, Ленина, Труда, Матросова, переулок Сегежский.
- 17 мая с 13.30 до 15.30. Город Медвежьегорск: улица Дорожников.
- 18 мая с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улицы Ленина, Набережная, переулок Дорожный.
- 18 мая с 13.30 до 15.00. Город Медвежьегорск: улица Лесная.
- 19 мая с 9.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Дзержинского, Лесная.
- 20 мая с 13.30 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Карла Либкнехта, 3-й Пятилетки, Горького.
Олонецкий муниципальный район:
- С 17 по 21 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.
- 18 мая с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы, Чкалова, Егорова, переулок Чкалова, переулок Егорова.
- 19 мая с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Комсомольская, Набережная, Заречная, Школьная (дома 1-5).
- 20 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Рыпушкалицы: улицы Школьная, Лесная, Луговая.
Прионежский муниципальный район:
- С 17 по 21 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная, Горная, Лесная, Северная, Молодежная (частично); поселок Ладва: улица Советская (дома 66 - 103); поселок Мелиоративный: улица Петрозаводская (частично); село Деревянное: улицы Новоселов, Молодежная, Ветеранов, Совхозная, Пионерская (частично).
- 17 мая с 13.00 до 16.00. Деревня Орзега.
- 17 и 18 мая с 10.00 до 16.00. станция Деревянка: улицы Деповская (частично), Лесная.
- 20 и 21 мая. Станция Деревянка: улица Поселковая.
Пряжинский муниципальный район:
- 17 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично), переулок Зеленый.
- С 19 по 23 мая с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: переулок Новый, СНТ «Падозеро» 28 км, 33 км, СОТ «Надежда».
Сегежский муниципальный район:
- 17 мая с 11.00 до 17.00. Поселок Вача.
- 17 мая с 8.30 до 17.00. Город Сегежа: улицы Линдозерская, Ригоева, Анохина, Анны Лисицыной.
- 18 мая с 13.00 до 17.00. Город Сегежа: улица Лесная (дома 8-А, 10, 16, 16-А).
- 18 мая с 16.00 до 18.00. Поселки Пертозеро, Черный Порог, Олений, Вача.
- 19 мая с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Монтажников (дом 7).
- 20 мая с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Монтажников (дом 5).
- 21 мая с 10.00 до 12.00. Город Сегежа: проезд Бумажников (дом 4-А).
- 21 мая с 14.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 12-Б).
Сортавальский муниципальный район:
- 18 мая с 14.00 до 17.00. Город Сортавала: Улицы Советская, Ладожская (обе частично).
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