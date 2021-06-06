«ПСК» продолжает ремонт и модернизацию электросетей в районах Карелии

Прионежская сетевая компания с 7 по 13 июня продолжит неотложные работы на энергообъектах в зоне своей ответственности.

В компании отмечают, что ремонты на энергообъектах невозможно проводить без временных отключений потребителей. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

С 7 по 13 июня временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 7 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

— С 8 по 10 июня с 12.00 до 17.00. Поселок Боровой (частично).

— С 9 по 11 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Луумисалми.

— 11 июня с 13 до 17.00. Поселок Боровой: промышленная зона.

Кемский национальный район:

— 7, 9 и 11 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Вокзальная.

— 8 и 10 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Кривой Порог: улица Кольцевая (дома 1-4).

— 8 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Кузема: улицы Дачная, Приморская.

Кондопожский муниципальный район:

— 7 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Зеленая Заозерная.

— 8 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Нелгомозеро.

— 9 июня с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улица Кондопожская, СОТ «Заря надежды».

— 10 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Петрозаводская.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 7 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Немино.

— С 7 по 13 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Паданы: улицы Садовая, Лесная, Ленина, Каменистая, Свердлова, Молодежная, Набережная, Гористая (дома 1, 4), Григорьева, Пионерская, Подгорная, Меккелева, Первомайская, Студенческая, Советская, Северная, Комсомольская, Коммунистов (дом 15), здания АТС, детского сада, дома культуры, Медвежьегорского психоневрологического интерната, библиотеки, поселковой администрации, амбулатории, пожарной части, «Почты России», турбазы «Навигатор».

Прионежский муниципальный район:

— С 7 по 11 июня с 11.00 до 17.00. Поселок Пай: улицы Диспетчерская, Строителей, здание водонасосной станции; деревня Ужесельга: СНТ «Белые Ключи», ООО «Вода Карелии».

— 7 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65-110, 165-181), Набережная, Совхозная, Советская (дома 141 — 162-Б), Пионерская, Островная, переулки Новый (дом 11), Октябрьский; село Деревянное: улицы Набережная, Молодежная, Новоселов, Пудожская, Лесная, Березовая, Кикинова.

— 8 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: Некрасова, Ладвинская, Станционная, Крылова, Железнодорожная, Приозерная, Белорусская, Переселенческая, Новая.

— С 8 по 11 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянное: Железнодорожная, Поселковая, Ключевая, Нагорная.

— 9 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пяжиева Сельга: улицы Поселковая, Железнодорожная, Пяжиева, Почтовая.

— 10 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 112-164), Пролетарская (дома 6-19), здание конторы совхоза «Маяк»; деревня Ревсельга; местечко Бараний Берег: Средняя деревня.

— 11 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Полевая, Комсомольская (дома 39-62), Городская, Пролетарская (дома 1-5), здание пекарни.

Пряжинский муниципальный район:

— 7 июня с 9.00 до 16.00. Местечко Падозеро: Новый переулок, СНТ «Падозеро 28 км», СНТ «Падозеро 33 км», СОТ «Надежда».

— 10 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Луговая, Таежная, Заречная.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 7 по 11 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Ленина, Речная, Мельничная, Лесная, Каменистая, Северная, Советская, переулок Речной.

Сортавальский муниципальный район:

— С 7 по 11 июня с 11.00 до 16.00. Поселок Вяртсиля (частично).

— 8 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Рускеала.

— 10 июня с 00.00 до 6.00. Город Сортавала: улицы Вяйнемейнена, Суворова, Комсомольская (частично), Ленина (частично), площадь Кирова (частично).

Сегежский муниципальный район:

— 7, 8, 10, 11 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Пертозеро: улицы Лесная, Советская.

— 9 июня с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Птицефабрика (дома 20, 21), здания гаражей.

Костомукшский городской округ:

— 7, 8, 9, 11 июня с 9.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок: улица Перттунена (частично), Перкова, Набережная (частично), Калевальская, Совхозная.

— 8 июня с 1.00 до 4.00. Поселок Контокки: жилищный комплекс «Парковый родник».

— 10 июня с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная, здание детского дома.

Лоухский муниципальный район:

— 8 июня с 11.00 до 16.00. Поселок Чупа.

— С 9 по 11 июня с 9.00 до 16.30. Поселок Пяозерский: первый ряд хозяйственных построек.

— 12 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улицы Новая, Ленина, Лесная (частично).

Питкярантский муниципальный район:

— 9 июня с 9.00 до 17.00. Город Питкяранта: 2/3 населения, здания Питкярантской ЦРБ, водонасосной станции, пожарного депо, РОВД, военкомата, прокуратуры, железнодорожного вокзала, телевизионный ретранслятор.