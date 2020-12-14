"ПСК": "Наша задача обеспечить надежное энергоснабжение потребителей как в новогодние праздники, так и в ходе всего осенне-зимнего периода"

Прионежская сетевая компания заканчивает производство неотложных ремонтов на энергообъектах в Карелии.

Как отмечают энергетики, основная масса ремонтных работ в зоне ответственности АО "ПСК" уже выполнена, о чем свидетельствует Паспорт готовности к зиме, полученный предприятием.

"Но есть еще энергообъекты, на которых необходимо провести определенные работы по увеличению надежности энергоснабжения жителей республики. Некоторые из них связаны с временными отключениями потребителей", – подчеркнули в компании. АО "ПСК" приносит извинения за временные неудобства.

Отключения электроэнергии с 14 по 18 декабря возможны:

Калевальский национальный район:

- 15 декабря с 14.00 до 15.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 24, 26, 28).

- 17 декабря с 10.00 до 14.00. Поселок Боровой: улицы Лесная, Строительная, Сосновая.

Кемский муниципальный район:

- 14, 16, 18 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Портовая.

- 15 декабря с 10.00 до 16.00. г. Кемь: шоссе 1-го Мая (дома 29 – 31), Дорожный переулок (дома 12 – 33).

- 18 декабря с 10.00 до 12.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Южная, Пионерская, Северная, Молодежная, Новая, Лесная. Здания бани, "Почты России", хлораторной.

- 18 декабря с 13.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Строителей, Ручьевая, Заводская (дома 8, 9, 10, 11), Юбилейная (дома 2-6, 28-33). Здания школы, детского дома.

Кондопожский муниципальный район:

- 14 декабря с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Приканальная, Ветлечебная.

- 15 декабря с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.

- 16 декабря с 10.00 до 15.00. Деревни Святнаволок, Эльмус.

- 17 декабря с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00. Поселок Гирвас (частично), деревня Койкоры.

- 18 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Советов.

Костомукшский городской округ:

- 15 декабря с 13.30 до 17.00. Город Костомукша: ГСК "Тепличный", КТП-1-6А (стоянка АБМ), КТП-1-27 (гаражи), КТП-1-32 (ДРСУ), КТП-1-33 (ИП Яккола), КТП-1-2, КТП-1-3, КТП-1-113 (РТРС), КТП-1-36 (гаражи КОС-3).

- 16 декабря с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: Ресторан "Окей", ДК и Т "Дружба", магазин "Цветы", магазин сотовой связи (Ленина, 1Б – ИП Бухалов В. Ю.), Ленина, 1В ("Цветы", аптека), ТЦ "Славяне", Ленина, 1А, павильон "Хлеб".

- 17 декабря с 10.00 до 12.00. Город Костомукша: улица Калевалы (дом 9).

Лоухский муниципальный район:

- 14 декабря с 9.30 до 17.00. Поселок Лоухи (частично).

- 14 декабря с 10.00 до 17.00. Поселки Плотина, Чкаловский.

- 14 декабря с 11.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная, Шоссейная, Ручьевая.

- 15 декабря с 10.30 до 12.00. Поселок Сосновый: улицы Дорожная, Советская, Северная, Восточная, Набережная.

- 16 декабря с 1.30 до 15.00. Поселок Энгозеро: улицы Школьная, Пионерская, Верхняя, Лесная.

- 17 декабря с 10.30 до 14.00. Поселок Лоухи: улица Юбилейная, переулок Дачный (частично).

Питкярантский муниципальный район:

- 14 декабря с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Город Питкяранта: поселок Юляристиоя.

- 15 декабря с 10.00 до 15.00. Город Питкяранта: улица Ленина (частично).

Муезерский муниципальный район:

- 14 декабря с 10.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улицы Доценко, Набережная (частично), Первомайская (частично), 43-летия Октября (частично).

Прионежский муниципальный район:

- 14 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Некрасова, Ладвинская, Станционная, Крылова.

- 14 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Бараний Берег.

- 14 и 15 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец: улица Нижняя.

- 16 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 66 – 103), деревня Шуйская Чупа (частично).

- 16 декабря с 12.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Светлая.

- 17 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Комсомольская, Пролетарская (обе частично), контора совхоза "Маяк".

- 18 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Полевая, переулок Северный; деревня Верхний Бесовец: ДНТ "Сфера".

Сегежский муниципальный район:

- 15 декабря с 9.30 до 12.00. Поселок Лососий Порог: СОТы "Майгуба", "Радуга", "Смородина".

- 18 декабря с 10.00 до 12.00. Поселок Кочкома: улицы Гористая, Центральная.

Сортавальский муниципальный район:

- С 14 по 18 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Хелюля: улица Инженерная, Сортавальское шоссе (частично).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 14 по 18 декабря с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Заводская.