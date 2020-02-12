Арбитражный суд Карелии наказал дорожников за загрязнение реки

Арбитражный суд Карелии обязал Управление автомобильной магистрали "Санкт-Петербург – Мурманск" выплатить компенсацию за нанесение ущерба водным биологическим ресурсам, сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства.

В результате хозяйственной деятельности при проведении капитального ремонта автомобильной дороги P-21 "Кола" предприятием нанесен ущерб водным биологическим ресурсам в акватории реки Урокса почти на 185 тысяч рублей.

Возмещение вреда водным биологическим ресурсам осуществляется на основании статьи 53 федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и в соответствии с "Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам", утвержденной приказом Федерального агентства по рыболовству.

Отмечается, что автомобильная дорога Р-21 "Кола" является частью международного европейского маршрута Е-105 и входит в международный транспортный коридор "Север – Юг". Это главная магистраль, соединяющая Норвегию, Финляндию, крупнейший порт на севере страны Мурманск, территорию Республики Карелия со вторым по значению городом страны – Санкт-Петербургом.