Арендатор скандальной свалки в Карелии задолжал 134 тысячи рублей в бюджет

фото: "Столица на Онего"

Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск администрации Пряжинского района к ООО "Полигон", которое оказалось в центре скандала из-за мусорной свалки в районе поселка Пряжа.

Администрация потребовала взыскать с фирмы задолженность по аренде земельного участка на сумму 134,2 тыс. рублей.

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