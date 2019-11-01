Арендатор украл у петрозаводчанина игровую приставку

В полицию с заявлением о краже обратился 32-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что сдал в аренду на сутки игровую приставку. Через время арендатор продлил договор, а после перестал отвечать на звонки и не вернул чужое имущество. Сумма заявленного ущерба превысила 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 22-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что приставку продал.

Возбуждено уголовное дело.

А в сентябре прошлого года предпенсионер украл игровую приставку из магазина в Петрозаводске.