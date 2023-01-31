Арендаторов ценных земель в Карелии наказали за сорную растительность

Россельхознадзор Карелии выдал предостережения арендаторам сельскохозяйственных земель.

Сотрудники Россельхознадзора Карелии проверили, в каком состоянии находятся арендованные сельскохозяйственные земли в Олонецком и Лахденпохском районах.

Так, земельные участки в Олонецком районе общей площадью 44 гектаров, арендованные карельским предприятием, заросли деревьями и кустарником. Сельхозпроизводство на них не ведется.

Кроме того, участок площадью 2,47 гектара в Лахденпохском районе, предназначенный для сенокошения, находится в аренде у местного жителя. На этой земле также нашли сорную растительность.

Арендаторам выдали предостережения, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Россельхознадзора.