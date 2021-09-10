Арестанты Карелии приняли участие в конкурсе стенгазет

В карельских исправительных учреждениях состоялся конкур стенгазет в рамках акции «Жизнь».

Психологи совместно с представителями отделов по воспитательной работе с осужденными провели конкурс стенгазет «Я выбираю Жизнь». Тематикой конкурса была профилактика деструктивного поведения. В разработке стенгазет принимали участие все желающие, информирует УФСИН.

В работах говорится о кризисах, с которыми сталкиваются люди, и сообщается о ценности семьи, любви и детей.

Организаторы заявляют, что среди осужденных очень важно заниматься профилактикой деструктивного поведения. Арестанты находятся в изоляции и более подвержены влиянию стресс-факторов. Организаторы считают, что осужденные должны понимать, что из трудных жизненных ситуаций есть выход.

Ранее сообщалось, что условно осужденных в Карелии познакомили с «Трезвой Россией»