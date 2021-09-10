Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Пряжинский район - удивительное место, где дружно сосуществуют многие национальности (ВИДЕО)
11.09.2021 22:40
Пешеходные мосты на пути к «Лотос Плазе» в Петрозаводске стали опасны для людей (ФОТО) 7
Сегодня 07:15
Мужчина упал с моста в райцентре Карелии
Сегодня 12:39
Почти шесть с половиной тысяч детей заразились коронавирусом в Карелии 3
Сегодня 09:44
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ ДЕВУШКИ ОТ COVID-19, СУД НАД БОДНАРЧУКОМ И «БОЕВИК» ПРО ПАРФЕНЧИКОВА
12.09.2021 19:00
Неопознанный объект стал причиной аварии на оживленном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Новое
Сегодня 16:59
«Уничтожили столько бумаги зря»: жители Петрозаводска пожаловались на агрессивную политагитацию 19
Сегодня 09:24
Сильный дождь и ветер идут в Карелию 4
Сегодня 15:06

Арестанты Карелии приняли участие в конкурсе стенгазет

Новости. Общество
16:27, 13 Сентября 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Новости партнеров

В карельских исправительных учреждениях состоялся конкур стенгазет в рамках акции «Жизнь».

Психологи совместно с представителями отделов по воспитательной работе с осужденными провели конкурс стенгазет «Я выбираю Жизнь». Тематикой конкурса была профилактика деструктивного поведения. В разработке стенгазет принимали участие все желающие, информирует УФСИН.

В работах говорится о кризисах, с которыми сталкиваются люди, и сообщается о ценности семьи, любви и детей.

Организаторы заявляют, что среди осужденных очень важно заниматься профилактикой деструктивного поведения. Арестанты находятся в изоляции и более подвержены влиянию стресс-факторов. Организаторы считают, что осужденные должны понимать, что из трудных жизненных ситуаций есть выход.

Ранее сообщалось, что условно осужденных в Карелии познакомили с «Трезвой Россией»

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кинокритик
2021-09-13 16:36:42
Леопольда в жури ! У него навык есть стенгазеты редактировать :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона

Аналитика

Сегодня 10:00
Обществоведение
В фокусе — человек: «Новые люди» предлагают новые решения старых проблем
Программу решения социальных проблем представил кандидат в депутаты Государственной Думы VII созыва от партии «Новые люди» Владимир Кванин.
Евгений Ульянов: «Я горжусь своей фамилией»
10.09.2021 14:05
Костная клиника: знаем как победить боль в спине!
09.09.2021 15:02
Время пришло: «Новые люди» поставят политическую систему с головы на ноги
09.09.2021 15:00
Три мешка из-под картофеля и бывший лимонадный цех 2
09.09.2021 14:59
Вся аналитика

Чтиво

11.09.2021 16:35
Без политики
«Карловцы» погорели на героине: 17 лет спустя 1
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук 17 лет назад написала статью о том, как оказалась на скамье подсудимых знаменитая «карловская» банда.
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
07.09.2021 17:10
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»