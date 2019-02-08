Арестован напавший с ножом на петербуржцев на Ладоге житель Карелии

Сортавальский городской суда арестовал 22-летнего местного жителя за разбойное нападение на молодых жителей Санкт-Петербурга.

Соответствующее решение принял судья Сергей Мирошник. Злоумышленник арестован до 4 марта. Следствие обвиняет его в разбойном нападении на трех молодых жителей Санкт-Петербурга, которое произошло в августе 2018 года.

Тогда официально не работающий 22-детний мужчина на катере своего отца вместе с двумя приятелями в состоянии алкогольного опьянения проехал прокатиться по Ладожскому озеру. Навстречу им попалась резиновая лодка, в которой находились трое жителей Санкт-Петербурга.

Злоумышленник стал требовать у молодых людей деньги. В противном случае угрожал имевшимся у него большим ножом проткнуть лодку.

Петербуржцы отдали имевшуюся у них 1,2 тысячи рублей и бутылку коньяка, после чего обратились с заявлением в сортавальскую полицию. Было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Подозреваемый стал скрываться, и его объявили в розыск.

Задержали сортавальца 5 февраля в доме родителей. Его обнаружили прятавшимся в большом ящике под грудой матрасов. Свою вину он не признает.