Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов

Предприниматель Гусейн Мамедов обвиняется в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял.

Как стало известно, "Столице на Онего", и это подтвердили в правоохранительных органах, вечером 12 марта судья Петрозаводского суда Алексей Иванов (временно прикомандированный в столицу Карелии из Костомукшского суда – прим. ред.), арестовал местного коммерсанта Гусейна Мамедова 1966 года рождения. Срок ареста - почти 2 месяца, до 9 мая.

По нашим данным, являющегося одним из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст. 291. ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову. Как нам удалось узнать, факт имел место 20 октября прошлого года незадолго до открытия торгового центра "Ягуар" на Древлянке, который начинали строить как физкультурно-оздоровительный комплекс.

Все 200 тысяч, которые, по версии следствия, Мамедов дал Евгению Перову (а чиновник для видимости принял), в дальнейшем у заместителя мэра были изъяты. Оперативное сопровождение этого уголовного дела ведут сотрудники УФСБ Карелии, которые, по нашим данным, организовали видеозапись передачи Мамедовым денег Перову.

По имеющейся информации, на допросе Гусейн Мамедов пояснил, что, давая деньги Перову, он хотел отблагодарить его за открытие "Ягуара". Но Перов денег не взял, более того, активно способствовал раскрытию этого преступления.

После ареста бизнесмена доставили в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора) ИК № 9 в Петрозаводске. Расследует этого уголовное дело следователь по особо важным делам Следкма Карелии Дмитрий Комиссаров. И в деле, не исключено, появится новый фигурант, а возможно, и не один.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале Светланы Лысенко.