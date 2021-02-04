Арестованные за долги автомобили в Карелии снова распродаются по ценам ниже рыночных

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов обновило перечень автотранспорта, арестованного за долги и выставленного на продажу.
"Путем комиссионной продажи ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация", - говорится в сообщении УФССП.
В список включены 15 легковых и грузовых автомобилей.
Самый дешевый лот - ВАЗ21093 1998 г.в. за 16019 рублей, самый дорогой - грузовой седельный тягач SKANIA NEDERLAND за 325550 рублей.
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