Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса

В Санкт-Петербурге скончался игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря отец Мефодий.

Об этом информирует сообщество Валаамского монастыря в соцсети.

«Сейчас, только что пришла информация о том, что преставился ко Господу дорогой и любимый архимандрит Мефодий. Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего собрата нашего отца Мефодия, прости ему вся вольная согрешения и невольная и даруй ему Царствие Небесное!», — говорится в сообщении.

По информации издания «Фонтанка», архимандрит Мефодий умер 22 июля около 17 вечера в 122-й больнице Петербурга.

«Причиной смерти стали осложнения после заражения COVID-19, также у него были серьезные сопутствующие заболевания. В петербургский стационар отца Мефодия доставили 17 дней назад на вертолете. Но врачи не смогли его спасти», — сообщает «Фонтанка».

Отец Мефодий (в миру Венко Петров) родился в 1961 году в Македонии. Является насельником Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, директором православного культурно-просветительского центра «Свет Валаама» и главным редактором газеты «Свет Валаама», а также учредителем и модератором ежегодных православных международных конференций.

По инициативе игумена Мефодия список Валаамской иконы Божией Матери побывал в космосе и совершил 488 витков вокруг Земли. Отправка иконы в космос — первый случай в истории Русской церкви.

Также священник прославился тем, что во время визита президента Владимира Путина на Валаам поцеловал ему руку. Как пояснил затем сам отец Мефодий, он сделал это «в знак признания маленьким [македонским] народом великого русского народа». Мефодий также разъяснил, что в «восточном православии» поцелуй руки традиционно обозначает смирение, а поцелуй священником руки мирянина вписывается в эту традицию, передает издание.

Как сообщает «Царьград», деятельность Мефодия стала одной из ключевых в возрождении Валаамского монастыря после разрушений, нанесённых обители в десятилетия запустения — с 1940 по 1989 год. Инициатор многих благотворительных проектов для жителей Валаама. В 2012 году он был отмечен как лауреат Республики Карелии, а в декабре 2014 года награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2016 году в Пасхальные дни игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вручил отцу Мефодию орден Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского.

В августе 2019 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Кремля игумен Мефодий (Петров) был возведен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сан архимандрита.