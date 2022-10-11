Архитекторы раскритиковали выбор места для памятника ювелиру Фаберже в Петрозаводске

В столице Карелии спорят из-за места установки памятника ювелиру Михаилу Перхину, нашему знаменитому земляку из Ялгубы.

Открытие памятника Перхину власти республики запланировали на конец ноября.

Это будет первый монумент в честь мастера в нашей стране. Скульптуру высотой пять с лишним метров выполнят из бронзы и малинового кварцита.



В целом, идею горожане одобрили, однако, выбор места для установки памятника резко раскритиковали петрозаводские архитекторы. Монумент намерены поставить на Онежской набережной, в створе улицы Германа Титова.



У специалистов сразу несколько претензий. Одно из основных — то, что памятник по отношению к остальному городу будет стоять в низине.

«Очень неудачная постановка, мы об этом говорили на градостроительном совете, — подчеркнула известный в столице Карелии архитектор Елена Ициксон. — Все без исключения архитекторы это место не одобрили. Потому что памятники внизу не ставят. Архитекторы предлагали свои места. Одно из совершенно нормальных — возле публичной библиотеки на Пушкинской. Слева Александр Сергеевич, а справа можно было бы поставить памятник Перхину. Но кому-то очень захотелось, чтобы это было не так».



Тем не менее, такое решение приняли. На историческом спуске в створе улицы Титова, у смотровой площадки, которую недавно отремонтировали, ведутся работы по подготовке площадки для установки памятника ювелиру Перхину.



Подробнее читайте в нашей статье «Неювелирная работа».