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Новости. Общество
11:14, 16 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Архитекторы выступили против установки стелы воинской славы у площади Кирова

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Члены правления Союза архитекторов Карелии опубликовали обращение по поводу установки стелы воинской славы на месте Дерева Дружбы.

Площадь Кирова – единственная в городе, где проводятся массовые праздники и концерты. Другого места в Петрозаводске больше нет. Смешение функций мемориала со стелой и народных увеселений, смысл которых поддерживается всеми зданиями – театры, ансамбль "Кантеле", открытые эстрадные площадки во время праздников, толпы людей, отвернувшиеся от стелы, обращенные к разным действам вроде сжигания чучела Масленицы… Это соседство крайне неуместно для самого характера стелы Воинской Славы.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2019-06-16 13:02:54
Концептуальный вопрос. Надо пересмотреть "дружбу" и "побратимов". Время изменилось. Нет у нас друзей, кроме армии и флота. Теперь бабам с меховыми воротниками не нужно более к ним в делегациях ездить как при Сепсякове. :)
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