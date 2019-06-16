Архитекторы выступили против установки стелы воинской славы у площади Кирова

Члены правления Союза архитекторов Карелии опубликовали обращение по поводу установки стелы воинской славы на месте Дерева Дружбы.

Площадь Кирова – единственная в городе, где проводятся массовые праздники и концерты. Другого места в Петрозаводске больше нет. Смешение функций мемориала со стелой и народных увеселений, смысл которых поддерживается всеми зданиями – театры, ансамбль "Кантеле", открытые эстрадные площадки во время праздников, толпы людей, отвернувшиеся от стелы, обращенные к разным действам вроде сжигания чучела Масленицы… Это соседство крайне неуместно для самого характера стелы Воинской Славы.

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