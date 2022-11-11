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Архитекторы выступили с открытым письмом с критикой властей Петрозаводска из-за памятника Перхину

Новости. Общество
14:00, 14 Ноября 2022
фото: © Правительство Карелии

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Градостроительный совет Петрозаводска в очередной раз раскритиковал выбор места для установки памятника ювелиру Михаилу Перхину.

В интернет-журнале «Лицей» опубликовано открытое письмо градостроительного совета Петрозаводска. В нем известные архитекторы подвергли критике выбор места для установки памятника нашему знаменитому земляку, мастеру фирмы Карла Фаберже, уроженцу Ялгубы Михаилу Перхину. 

«Градостроительный совет обращается к широкой общественности города со своими наблюдениями за работой органов власти, которые игнорируют мнение профессионального сообщества в области архитектуры и градостроительства по ряду знаковых зданий и скульптурных объектов, готовящихся к реализации или уже реализуемых. Обращаем внимание, что руководители приходят и уходят, часто оставляя за собой неприглядные здания и скульптурные композиции ненадлежащего качества и по незнанию поставленные не на свои места», - говорится в обращении. 

Причин для недовольства архитекторов несколько. Сам памятник устраивает почти всех. А вот к выбранному для его установки месту у профессионального сообщества накопилось много вопросов. 

Несмотря на то, что градостроительный совет трижды отклонил это место, власти города настаивают на своем и намерены поставить памятник на Онежской набережной, в створе улицы Титова. 

«Во-первых, со стороны улицы Пушкинской и смотровой площадки на улице Титова памятник расположен низко. Мы будем смотреть на памятник со стороны города, с высокой точки и со спины. Это плохое положение для памятника, - говорится в открытом письме. - Во-вторых, масштаб предлагаемого памятника не соответствует большому и открытому пространству существующего спуска. И наконец, получается довольно странно, когда памятник основателю города, императору Петру Первому, расположен скромно в «кустах» у бывшего речного вокзала, а памятник Перхину - в самом центре набережной».

О конфликте, который связан с местом установки памятника ювелиру Михаилу Перхину, «Столица на Онего» рассказывала  в статье «Неювелирная работа». 



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