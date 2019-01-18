Армированные силиконовые шланги: основные характеристики, виды и предназначение
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Силиконовый рукав с армированием — гибкая трубка из полимеров, дополненная усиливающими металлическими или ПВХ-волокнами.
Такие изделия используются для транспортировки газообразной, сыпучей и жидкой продукции технического и пищевого происхождения.
Армированные силиконовые шланги ценятся благодаря устойчивости к различным климатическим условиям и прочности. Приобрести крепкие и долговечные рукава можно на сайте https://www.rehau.com/ru-ru/shlangi-profili/shlangi/silikon-hoses.
Преимущества материала
Силиконовые шланги сохраняют первоначальные характеристики как при минусовых, так и при повышенных температурах. Они не загрубеют на морозе и не расплавятся в жару. Такая продукция отличается:
- устойчивостью к деформациям;
- невосприимчивостью к едким веществам;
- неприхотливостью к условиям использования;
- универсальностью;
- стойкостью к различным нагрузкам.
Корд из полимерных материалов обладает мягкостью, благодаря чему обеспечивает шлангу гибкость. Армирование повышает прочность силиконового рукава и увеличивает его стойкость к механическим воздействиям. Данный вид шлангов характеризуется простотой в уходе и обслуживании. Изделия можно мыть, и в случае необходимости — легко заменить повреждённые части новыми рукавами.
Особенности армирования
Существует два способа вплетения усиливающих нитей в силиконовую трубку: текстильный и диагональный. В первом случае используются материалы, напоминающие ткань — полиэстер или арамид. Такие волокна стойкие к растяжению и выдерживают большие динамические нагрузки. При диагональном армировании отдельные нити переплетаются под определённым углом. Чем плотнее они расположены, тем прочнее изделие.
По типу усиливающего слоя различают однократное и двойное армирование. Первый вариант представлен в виде трёхслойной трубки, внутренняя и внешняя оболочка которой изготовлена из силикона. Между ними расположены нити из гибких и крепких материалов. При двойном армировании шланг состоит из пяти слоёв. Дополнительная прослойка из стекловолокна увеличивает выносливость и прочность изделий.
Область использования
Поверхность силиконового шланга не поддаётся коррозии и воздействию щелочей, кислот, морской воды и других подобных материалов. Такие трубки экологически чистые и не меняют свойства пищевых продуктов. Благодаря этим особенностям армированные рукава используются в разных отраслях промышленности:
- химической;
- парфюмерной;
- фармацевтической;
- пищевой;
- целлюлозно-бумажной;
- машиностроительной и т. п.
Поливочные садовые шланги проходят дополнительную обработку для защиты от ультрафиолетовых лучей. Насосы и пневматическое оборудование комплектуются воздушными рукавами. Трубки с кордом применяются для транспортировки молока, пива, воды, круп, масел, нефтепродуктов, горючих жидкостей и других материалов.
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