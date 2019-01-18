Армированные силиконовые шланги: основные характеристики, виды и предназначение

Силиконовый рукав с армированием — гибкая трубка из полимеров, дополненная усиливающими металлическими или ПВХ-волокнами.

Такие изделия используются для транспортировки газообразной, сыпучей и жидкой продукции технического и пищевого происхождения.

Армированные силиконовые шланги ценятся благодаря устойчивости к различным климатическим условиям и прочности. Приобрести крепкие и долговечные рукава можно на сайте https://www.rehau.com/ru-ru/shlangi-profili/shlangi/silikon-hoses.

Преимущества материала

Силиконовые шланги сохраняют первоначальные характеристики как при минусовых, так и при повышенных температурах. Они не загрубеют на морозе и не расплавятся в жару. Такая продукция отличается:

устойчивостью к деформациям;

невосприимчивостью к едким веществам;

неприхотливостью к условиям использования;

универсальностью;

стойкостью к различным нагрузкам.

Корд из полимерных материалов обладает мягкостью, благодаря чему обеспечивает шлангу гибкость. Армирование повышает прочность силиконового рукава и увеличивает его стойкость к механическим воздействиям. Данный вид шлангов характеризуется простотой в уходе и обслуживании. Изделия можно мыть, и в случае необходимости — легко заменить повреждённые части новыми рукавами.

Особенности армирования

Существует два способа вплетения усиливающих нитей в силиконовую трубку: текстильный и диагональный. В первом случае используются материалы, напоминающие ткань — полиэстер или арамид. Такие волокна стойкие к растяжению и выдерживают большие динамические нагрузки. При диагональном армировании отдельные нити переплетаются под определённым углом. Чем плотнее они расположены, тем прочнее изделие.

По типу усиливающего слоя различают однократное и двойное армирование. Первый вариант представлен в виде трёхслойной трубки, внутренняя и внешняя оболочка которой изготовлена из силикона. Между ними расположены нити из гибких и крепких материалов. При двойном армировании шланг состоит из пяти слоёв. Дополнительная прослойка из стекловолокна увеличивает выносливость и прочность изделий.

Область использования

Поверхность силиконового шланга не поддаётся коррозии и воздействию щелочей, кислот, морской воды и других подобных материалов. Такие трубки экологически чистые и не меняют свойства пищевых продуктов. Благодаря этим особенностям армированные рукава используются в разных отраслях промышленности:

химической;

парфюмерной;

фармацевтической;

пищевой;

целлюлозно-бумажной;

машиностроительной и т. п.

Поливочные садовые шланги проходят дополнительную обработку для защиты от ультрафиолетовых лучей. Насосы и пневматическое оборудование комплектуются воздушными рукавами. Трубки с кордом применяются для транспортировки молока, пива, воды, круп, масел, нефтепродуктов, горючих жидкостей и других материалов.

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