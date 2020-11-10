Арт-резиденцию заповедника на севере Карелии подсветили с помощью солнечных батарей

В арт-резиденции заповедника "Костомукшский" установили солнечные батареи.

"Уютным светом среди тёмного леса светятся теперь окна нашей арт-резиденции. Там появилось электричество, которое вырабатывается солнечной станцией!" - пишут в паблике заповедника.

Как сообщается в паблике, в минувший понедельник, 9 ноября, завершились самые масштабные работы – установка солнечных батарей в арт-резиденции.

"Мы долго к этому шли – изучали возможные варианты использования солнечной энергии и виды комплектующих, ездили к коллегам, которые уже воплотили эту идею в жизнь. Затем была череда закупок нужного оборудования, подготовка места установки солнечных панелей и перевозка самой станции в арт-резиденцию. И вот наконец приступили к монтажу. За два дня закрепили 9 солнечных панелей на крыше, сделали разводку электрической проводки и установили «сердце» системы – гибридный инвертор. Щелчок выключателя, и свет загорается! Это победа! Так легко теперь забыть о том, что мы находимся в лесу вдалеке от цивилизации", - пишут в сообществе заповедника "Костомукшский".

Оборудование приобретено и установлено в рамках проекта Программы приграничного сотрудничества КА5043 "Зелёные решения для природоохранных территорий".

Ранее медведь прошел по лестнице в 129 ступеней в заповеднике на севере Карелии.