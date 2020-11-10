890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число заражений коронавирусом не снижается – за сутки в Карелии инфицированы еще 310 человек 1
Сегодня 09:52
В профессиональный праздник пенсионеру МВД Карелии подарили квартиру 3
Сегодня 14:55
Глава Минобразования Карелии объяснил, почему школы перевели на дистанционное обучение 1
Сегодня 10:55
Подрядчик сделал тротуар в Петрозаводске сикось-накось, сообщают горожане (ФОТОФАКТ) 9
Сегодня 06:40
Министр образования Карелии дал совет ученикам, у которых нет техники для онлайн-уроков 3
Сегодня 11:21
Парфенчиков возмутился публичным конфликтом в правительстве из-за бюджета 5
Сегодня 13:38

Арт-резиденцию заповедника на севере Карелии подсветили с помощью солнечных батарей

Новости. Общество
18:40, 10 Ноября 2020
фото: © паблика Вконтакте "Заповедник "Костомукшский"
Загрузка...

В арт-резиденции заповедника "Костомукшский" установили солнечные батареи.

"Уютным светом среди тёмного леса светятся теперь окна нашей арт-резиденции. Там появилось электричество, которое вырабатывается солнечной станцией!" - пишут в паблике заповедника.

Как сообщается в паблике, в минувший понедельник, 9 ноября, завершились самые масштабные работы – установка солнечных батарей в арт-резиденции.

"Мы долго к этому шли – изучали возможные варианты использования солнечной энергии и виды комплектующих, ездили к коллегам, которые уже воплотили эту идею в жизнь. Затем была череда закупок нужного оборудования, подготовка места установки солнечных панелей и перевозка самой станции в арт-резиденцию. И вот наконец приступили к монтажу. За два дня закрепили 9 солнечных панелей на крыше, сделали разводку электрической проводки и установили «сердце» системы – гибридный инвертор. Щелчок выключателя, и свет загорается! Это победа! Так легко теперь забыть о том, что мы находимся в лесу вдалеке от цивилизации", - пишут в сообществе заповедника "Костомукшский".

Оборудование приобретено и установлено в рамках проекта Программы приграничного сотрудничества КА5043 "Зелёные решения для природоохранных территорий".

Ранее медведь прошел по лестнице в 129 ступеней в заповеднике на севере Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-11-10 18:58:11
Эх заживем ..
кир
2020-11-10 20:21:59
Off, когда выучишь, что такое социопат. :)
Саныч
2020-11-10 20:50:36
кир, ты-то выучил, походу)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»