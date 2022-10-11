Артисты госфилармонии Карелии споют русские народные песни мобилизованным перед отправкой на Украину (ВИДЕО)

Артисты Карельской государственной филармонии дадут концерт для мобилизованных, проходящих подготовку в Ленинградской области.

Как сообщается в паблике Минтранса Карелии, Карельский мужской камерный хор исполнит песни, чтобы поддержать тех, кто отправляется в зону проведения спецоперации.

«Мы постараемся чем можем поднять боевой дух, подбодрить тех мужчин, ребят, которые скоро отправятся на Украину. Я считаю, что это наша святая обязанность, непосредственная задача как профессиональных артистов», - сказал Алексей Умнов, худрук и дирижер мужского камерного хора Карельской госфилармонии.

По информации паблика, в репертуаре хора песни военных лет и русские народные.