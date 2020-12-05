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Артисты из Карелии ударили по гуслям в Чувашии

Новости. Культура
15:08, 06 Декабря 2020
фото: Ансамбль "Кантеле"
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Артисты "Кантеле" выступили на Всероссийском фестивале гусляров "Гуслей перезвон чудесный" в Чебоксарах.

Ансамбль кантелистов представил Карелию на Всероссийском фестивале гусляров "Гуслей перезвон чудесный", который прошел под эгидой Российского Лома народного творчества им. В.Д Поленова, сообщили в "Кантеле".

Артисты "Кантеле" исполнили произведения из "золотого фонда" ансамбля: "Перезвон" из сюиты "Озерный край" (музыка И.Шишкановой), "Озорная полька" (музыка Э.Раутио), "Моя Милая" (финская народная песня в обработке М. Белавина, исполнительская редакция В.Иванова и И.Шишкановой) и "Инга" (музыка С.Стангрита).

"На фестивале нас ждал очень тёплый приём. Мы зарядились положительными эмоциями, встретились с коллегами, получили творческий заряд энергии. Дорога была долгой и трудной, но её стоило преодолеть, чтобы выступить перед зрителями, а не перед камерой, услышать долгожданные аплодисменты!" - поделилась впечатлениями от выступления Анастасия Красильникова, руководитель ансамбля кантелистов.

В память об участии в фестивале остались десятки фотографий и диплом  участников. 

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Комментарии

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однозначно
2020-12-06 15:47:20
Лишь бы не работать.
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