Артур Парфенчиков: «Карелия вышла на шестое место в России по темпам роста инвестиций»

Серьезный импульс развитию карельской экономики дают внешние санкции, заявил глава республики Артур Парфенчиков на проходящем сегодня форуме «Вперед, Карелия!».

Одной из шести секций республиканского общественного форума «Вперед, Карелия!» стала площадка, посвященная историческим аспектам и перспективам развития приграничных территорий республики. Представители государственной власти, ученые и общественники обсудили возможные последствия готовящегося вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

«Любой кризис надо рассматривать не как трагедию, а как возможность для развития. Карелия вышла на шестое место в России по темпам роста инвестиций», − сказал руководитель региона Артур Парфенчиков на заседании секции «Приграничная Карелия».

Увеличению инвестиций во многом способствовали антироссийские санкции: карельские предприятия — такие, как литейный завод «Петрозаводскмаш», активно работают на импортозамещение, получая большое количество новых заказов.

В числе ключевых достижений глава Карелии также отметил миграционный прирост, который наметился за два года.

«То, что мы с вами достигли определенных результатов, произошло во многом благодаря федеральной поддержке. И здесь мы должны благодарить президента, который очень серьезное внимание уделяет приграничной республике. Владимир Владимирович согласовал многие позиции, которые вытекают из нынешней геополитической ситуации, включая продление федеральной целевой программы и индивидуального плана развития Карелии. Туда, в том числе, будут заложены задачи по развитию приграничных территорий», − подчеркнул Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также поблагодарил руководителей Совета Безопасности России в лице Николая Патрушева, Дмитрия Медведева, Рашида Нургалиева, представителей федерального центра, сенаторов, которые помогают республике, в частности, в принятии необходимых экономических и нормативных решений.

«Республика, являясь частью огромной самодостаточной страны, будет двигаться вперед», − заверил глава региона.

По итогам работы секции приняты конкретные решения, связанные с укреплением экономической и военной безопасности региона. Участники дискуссии отметили необходимость разработки отдельной многопрофильной программы социально-экономического развития приграничных территорий Северо-Запада РФ и Карелии.

Сегодня состоится и пленарное заседание форума. Оно пройдет на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, где подведут итоги работы секций.