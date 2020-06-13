Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения сразу трех известных и уважаемых жителей Карелии

Сегодня Валентина Ивановна Пивненко, Аркадий Леонидович Рутгайзер и Сергей Александрович Шугаев отмечают день рождения.

- Сегодня сразу три известных и уважаемых человека в Карелии отмечают день рождения. Это Валентина Ивановна Пивненко, Аркадий Леонидович Рутгайзер и Сергей Александрович Шугаев. Каждый из них вносит свой вклад в развитие республики – написал на своей старнице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Валентина Ивановна Пивненко – опытный политик, вот уже практически два десятилетия защищает интересы Карелии в Государственной Думе, душой болея за родную республику. Ее отличают принципиальность, умение честно и открыто говорить о проблемах.

Аркадий Леонидович Рутгайзер - депутат ЗС РК, заслуженный врач России, главный реабилитолог Карелии, много лет возглавляет Петрозаводскую городскую поликлинику № 2. Человек, искренне переживающий и за здоровье каждого своего пациента, и за благополучие всего нашего прекрасного края.

А у начальника Главного управления МЧС России по Республике Карелия, генерал-майора внутренней службы Сергея Александровича Шугаева сегодня – юбилей, ему исполняется 60 лет! Смелость, личная ответственность за порученное дело, требовательность прежде всего к себе, а потом уже к своим подчиненным, - все эти качества важны как для кадрового офицера, так и для руководителя федерального органа власти.

Уважаемые земляки! Примите искренние поздравления и пожелания здоровья, успехов в работе на благо нашего региона и семейного тепла!