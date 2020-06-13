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Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения сразу трех известных и уважаемых жителей Карелии

Новости. Общество
08:36, 14 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Сегодня Валентина Ивановна Пивненко, Аркадий Леонидович Рутгайзер и Сергей Александрович Шугаев отмечают день рождения.

- Сегодня сразу три известных и уважаемых человека в Карелии отмечают день рождения. Это Валентина Ивановна Пивненко, Аркадий Леонидович Рутгайзер и Сергей Александрович Шугаев. Каждый из них вносит свой вклад в развитие республики – написал на своей старнице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Валентина Ивановна Пивненко – опытный политик, вот уже практически два десятилетия защищает интересы Карелии в Государственной Думе, душой болея за родную республику. Ее отличают принципиальность, умение честно и открыто говорить о проблемах.

Аркадий Леонидович Рутгайзер - депутат ЗС РК, заслуженный врач России, главный реабилитолог Карелии, много лет возглавляет Петрозаводскую городскую поликлинику № 2. Человек, искренне переживающий и за здоровье каждого своего пациента, и за благополучие всего нашего прекрасного края.

А у начальника Главного управления МЧС России по Республике Карелия, генерал-майора внутренней службы Сергея Александровича Шугаева сегодня – юбилей, ему исполняется 60 лет! Смелость, личная ответственность за порученное дело, требовательность прежде всего к себе, а потом уже к своим подчиненным, - все эти качества важны как для кадрового офицера, так и для руководителя федерального органа власти.
Уважаемые земляки! Примите искренние поздравления и пожелания здоровья, успехов в работе на благо нашего региона и семейного тепла!

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-06-14 13:01:18
про МЧС - при его правлении звонок ушел к фельдшеру, когда дети тонули? больше вопросов нет.
ПлачУ и ПлАчу
2020-06-14 12:59:36
Про Пивненко "уважаемая" надо писать в кавычках. Надписи на заборах для тех, кто сам не читал, она сама в газеты фото размещала...
Изя
2020-06-14 10:53:48
Врач то хороший , про других хорошего ничего не скажу ((((
Вася
2020-06-14 10:50:38
Мафия это круговая порука чиновников и силовых структур. Задача - спасти активы от конфискации, а полезных людей от срока. А также назначение полезных людей на хлебные должности.
Изя
2020-06-14 11:32:05
Вася, Вот и поздравляют друг друга , а что им остаётся ещё делать , не работать же на благо общества )))
Андрей
2020-06-14 10:29:39
Написал Пивненко на эл. почту по поводу одной законодательной инициативы - даже не удосужилась ответить. Уже досиживает свой срок и плевала на всё. Никакого уважения.
Demari
2020-06-14 10:16:41
Какие знакомые лица... кроме врача ,всех на пенсию ! )
новый
2020-06-14 10:09:31
От имени всех жителей Карелии присоединяюсь к поздравлениям, ибо мы здесь власть, а не либерастнутая шелупонь.
ПлачУ и ПлАчу
2020-06-14 13:00:04
новый, ну если только поздравить, что плюс год прошел.
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