Артур Парфенчиков поздравил ветерана ВОВ из Карелии с 95-летием

Сегодня 95 лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Щербакову.

"Настоящий сибиряк – и по рождению, и по духу - Анатолий Павлович – это пример честного служения долгу, пример мужества. Иначе и не скажешь о человеке, который в 16 лет, приписав себе два года, добился, чтобы его взяли на фронт.

Сражался на Калининском фронте. Затем его направили на учебу в Томское артиллерийское училище. С июня 1943 года участвовал в боях на Карельском фронте, будучи командиром взвода разведки, вместе с пехотой прошел 230 км по карельской земле и болотам. В боях за Олонец был ранен и контужен. Весть о победе встретил в госпитале в Будапеште.

После окончания войны связал жизнь с армией. 40 лет отслужил! Ушел в отставку в звании полковника. Среди многочисленных наград ветерана – орден Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды, медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".

Уважаемый Анатолий Павлович! Примите самые искренние поздравления с 95-летием! Желаю вам здоровья, тепла в семейном кругу, бодрости и хорошего настроения", – поздравил ветерана глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Анатолий Павлович – почетный гражданин Олонца. В прошлом году ему присвоена высшая награда республики Карелия – орден "Сампо".