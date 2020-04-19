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Артур Парфенчиков поздравил ветерана ВОВ из Карелии с 95-летием

Новости. Общество
10:20, 20 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Сегодня 95 лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Щербакову.

"Настоящий сибиряк – и по рождению, и по духу - Анатолий Павлович – это пример честного служения долгу, пример мужества. Иначе и не скажешь о человеке, который в 16 лет, приписав себе два года, добился, чтобы его взяли на фронт.

Сражался на Калининском фронте. Затем его направили на учебу в Томское артиллерийское училище. С июня 1943 года участвовал в боях на Карельском фронте, будучи командиром взвода разведки, вместе с пехотой прошел 230 км по карельской земле и болотам. В боях за Олонец был ранен и контужен. Весть о победе встретил в госпитале в Будапеште.

После окончания войны связал жизнь с армией. 40 лет отслужил! Ушел в отставку в звании полковника. Среди многочисленных наград ветерана – орден Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды, медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".

Уважаемый Анатолий Павлович! Примите самые искренние поздравления с 95-летием! Желаю вам здоровья, тепла в семейном кругу, бодрости и хорошего настроения", – поздравил ветерана глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Анатолий Павлович – почетный гражданин Олонца. В прошлом году ему присвоена высшая награда республики Карелия – орден "Сампо".

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Комментарии

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бюджет
2020-04-20 11:54:31
А сколько в Карелии вообще ветеранов? Почему не пишите?
German
2020-04-20 12:01:41
бюджет, Так и сами не знают , наверное. Главное провести мероприятие и освоить на них статьи расходов , не забыв про себя .
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