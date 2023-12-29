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Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Новым годом

Новости. Общество
15:45, 30 Декабря 2023
фото: Правительство Карелии

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«Карелия сегодня — одна большая стройка», — глава республики перечислил достижения региона в 2023 году.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей региона с Новым годом, подведя итоги уходящего, 2023 года. Его итоги руководитель республики охарактеризовал как «достойные».

«В 2023 году мы досрочно завершили действующий этап расселения аварийного жилья, мы достигли исторического максимума по строительству и ремонту дорог. В Питкяранту пришел природный газ. Мы продолжаем строительство первой в России цифровой верфи», — перечислил главные достижения республики Артур Парфенчиков.

Глава региона напомнил об успехах строительства. В частности. Были введены новые школы в Кеми, Медвежьегорске и Деревянном, в планах — строительство новых больших проектов.

«Без преувеличения скажу: Карелия сегодня — одна большая стройка», — отметил Артур Парфенчиков.

Глава республики поблагодарил всех земляков, а отдельно — тех, кто находится на передовой, и членов их семей.

«Желаю, чтобы праздники прошли в теплой семейной атмосфере, а Новый год принес удачу. Крепкого здоровья, мира и добра в каждый дом. С Новым годом!», — поздравил жителей Карелии Артур Парфенчиков.

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