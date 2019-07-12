Артур Парфенчиков призвал жителей Карелии отказаться от пластиковой упаковки

Таким образом жители республики смогут сделать вклад в сохранение карельской природы, отметил руководитель региона.

Глава республики Артур Парфенчиков призвал жителей Карелии отказаться от использования пластиковой тары и упаковки. Это позволит каждому сделать вклад в сохранение экологической безопасности региона, заявил руководитель республики на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".



"Самое простое, что можно для этого сделать, – начать ходить в магазин с многоразовой, например тканевой, сумкой, чтобы не брать полиэтиленовые пакеты на кассе. Я сам так и делаю", –отметил Парфенчиков.



Отказ от использования пластика в торговле и сфере общественного питания стал трендом во многих странах мира, подчеркнул глава Карелии. В России это движение может возглавить Карелия. В частности, качественную альтернативу пластику стране способен предложить Сегежский ЦБК, который является лидером в производстве бумажной упаковки. Отказ от пластиковой тары, таким образом, должен позитивно сказаться на карельской экономике.



Депутаты Заксобрания республики сегодня приняли в первом чтении внесенный Артуром Парфенчиковым проект закона, расширяющий список компаний, которые имеют право на господдержку со стороны правительства Карелии. Меры поддержки коснутся предпринимателей, занимающихся раздельным сбором мусора и производством саморазлагающейся тары или бумажной упаковки.



Также глава региона поручил разработать для таких производителей меры поддержки в области налоговой политики. Это позволит сделать производство экологичной упаковки более выгодным с экономической точки зрения.



"Экоупаковка – важный и нужный для Карелии тренд, и мы готовы сегодня продвигать его на федеральном уровне", –резюмировал Артур Парфенчиков.

Напомним, 8 июля глава Карелии провел в социальной сети "ВКонтакте" прямую линию, посвященную вопросам мусорной реформы в регионе. Запись трансляции посмотрели более 95 тысяч человек. В течение полутора часов Артур Парфенчиков рассказал жителям республики о главных целях и приоритетах создаваемой в карелии новой системы обращения с отходами и ответил на наиболее актуальные вопросы пользователей.