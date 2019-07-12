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Новости. Общество
10:10, 12 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Артур Парфенчиков призвал жителей Карелии отказаться от пластиковой упаковки

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Таким образом жители республики смогут сделать вклад в сохранение карельской природы, отметил руководитель региона.

Глава республики Артур Парфенчиков призвал жителей Карелии отказаться от использования пластиковой тары и упаковки. Это позволит каждому сделать вклад в сохранение экологической безопасности региона, заявил руководитель республики на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Самое простое, что можно для этого сделать, – начать ходить в магазин с многоразовой, например тканевой, сумкой, чтобы не брать полиэтиленовые пакеты на кассе. Я сам так и делаю", –отметил Парфенчиков. 

Отказ от использования пластика в торговле и сфере общественного питания стал трендом во многих странах мира, подчеркнул глава Карелии. В России это движение может возглавить Карелия. В частности, качественную альтернативу пластику стране способен предложить Сегежский ЦБК, который является лидером в производстве бумажной упаковки. Отказ от пластиковой тары, таким образом, должен позитивно сказаться на карельской экономике.

Депутаты Заксобрания республики сегодня приняли в первом чтении внесенный Артуром Парфенчиковым проект закона, расширяющий список компаний, которые имеют право на господдержку со стороны правительства Карелии. Меры поддержки коснутся предпринимателей, занимающихся раздельным сбором мусора и производством саморазлагающейся тары или бумажной упаковки.

Также глава региона поручил разработать для таких производителей меры поддержки в области налоговой политики. Это позволит сделать производство экологичной упаковки более выгодным с экономической точки зрения.

"Экоупаковка – важный и нужный для Карелии тренд, и мы готовы сегодня продвигать его на федеральном уровне", –резюмировал Артур Парфенчиков.

Напомним, 8 июля глава Карелии провел в социальной сети "ВКонтакте" прямую линию, посвященную вопросам мусорной реформы в регионе. Запись трансляции посмотрели более 95 тысяч человек. В течение полутора часов Артур Парфенчиков рассказал жителям республики о главных целях и приоритетах создаваемой в карелии новой системы обращения с отходами и ответил на наиболее актуальные вопросы пользователей.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-12 10:26:01
Проблему с пластиковой упаковкой нужно решать не призывами , а её заменой на упаковку из более экологически безопасного материала. Пока не будет альтернативы пластиковой упаковке, ничего не измениться!
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