Артур Парфенчиков расскажет, как в Карелии будут встречать Новый год во время пандемии

Глава Карелии проведет в соцсети очередную прямую линию, посвященную ситуации с коронавирусом в республике.

"Друзья, накануне Нового года для многих главный вопрос – как мы будем его встречать, учитывая, что коронавирус пока не сдает позиции. Расскажу об этом на Прямой линии, которую проведу во вторник, 15 декабря", – пишет руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте".

Участниками прямой линии станут также руководитель регионального оперштаба, вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков, руководитель Роспотребназдора Карелии Людмила Котович, заместитель премьер-министра правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов и главврач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко.

В ходе прямой линии обсудят эпидситуацию и связанные с ней ограничительные меры.

"Также отвечу на вопросы о вакцинации и условиях пребывания туристов в республике во время новогодних каникул", – отметил Парфенчиков.

Трансляция начнется 15 декабря в 18.30.

Ранее Парфенчиков предложил служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн.