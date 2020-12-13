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Артур Парфенчиков расскажет, как в Карелии будут встречать Новый год во время пандемии

Новости. Общество
13:19, 14 Декабря 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии проведет в соцсети очередную прямую линию, посвященную ситуации с коронавирусом в республике.

"Друзья, накануне Нового года для многих главный вопрос – как мы будем его встречать, учитывая, что коронавирус пока не сдает позиции. Расскажу об этом на Прямой линии, которую проведу во вторник, 15 декабря", – пишет руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте".

Участниками прямой линии станут также руководитель регионального оперштаба, вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков, руководитель Роспотребназдора Карелии Людмила Котович, заместитель премьер-министра правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов и главврач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко.

В ходе прямой линии обсудят эпидситуацию и связанные с ней ограничительные меры.

"Также отвечу на вопросы о вакцинации и условиях пребывания туристов в республике во время новогодних каникул", – отметил Парфенчиков.

Трансляция начнется 15 декабря в 18.30.

Ранее Парфенчиков предложил служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-12-14 14:25:04
А кому это интересно знать ? Уже увидели эту компашку в действии . :)
театральный критик
2020-12-14 13:36:28
С удовольствием сам послушаю и другим посоветую. Необходимо быть в курсе событий и решений правительства.
Саныч
2020-12-14 13:59:54
театральный критик, какой молодец. Иди проголосуй на пеньке.
Off
2020-12-14 13:53:27
театральный критик, социопат ...ты в очереди лизнуть , за Киром.. у него справка есть. ))))
Гость
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