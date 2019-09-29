Артур Парфенчиков спел песню на главной площади Петрозаводска (ВИДЕО)

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Карелии вместе с горожанами спел песню в честь освобождения Карелии от фашистской оккупации.

Праздничная программа, посвященная 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации, прошла в Петрозаводске на площади Кирова 28 сентября.

На площади Кирова встретили Молодежный марш памяти, а затем начался большой праздничный концерт. Зрители увидили театрализованную концертную программу "Руны Карельского фронта".



Завершился праздник фейерверком.