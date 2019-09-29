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Новости. Общество
13:20, 29 Сентября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Артур Парфенчиков спел песню на главной площади Петрозаводска (ВИДЕО)

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Глава Карелии вместе с горожанами спел песню в честь освобождения Карелии от фашистской оккупации.

Праздничная программа, посвященная 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации, прошла в Петрозаводске на площади Кирова 28 сентября.

На площади Кирова встретили Молодежный марш памяти, а затем начался большой праздничный концерт. Зрители увидили театрализованную концертную программу "Руны Карельского фронта". 

Завершился праздник фейерверком. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-29 15:34:05
Во всяком случае это лучше, чем либерастные истерики и сходняки навальнят под руководством профессионального бездельника Трунова и информатора по кличке Владимиров. Артурчик правильно сделал, что изначально определил место для либерастов в районе Ботанического сада за паромом.
Андрей Дубенский
2019-09-29 15:30:44
И даже если он сарабанду спляшет, то в Ришелье не превратится...
Lana
2019-09-29 13:57:34
Хорошая песня! Чьи стихи и музыка?
кир
2019-09-29 14:30:32
Lana, "Снежная песня", Л. Ошанин, муз. Г. Мовсесяна.
Lana
2019-09-29 14:37:49
кир,

Благодарю!!!
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