Салют в честь 75-летия освобождения Карелии прогремел в Петрозаводске (ВИДЕО)

В субботу, 28 сентября, на площади Кирова отпраздновали 75-летие освобождения Карелии от фашистской оккупации.

Для петрозаводчан и гостей города работали интерактивные площадки, выставки, представляющие историю Карельского фронта, была представлена театрализованно-концертная программа "Руны Карельского фронта" и многое другое.

Завершился праздник в 20.00 фейерверком.