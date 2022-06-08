Артур Парфенчиков вручил паспорта юным жителям Карелии в преддверии Дня России

Торжественная церемония в рамках акции «Мы – граждане России!» сегодня прошла в Олонце и в Питкяранте.

Руководитель республики лично вручил документы детям, которые имеют различные достижения в учебе, спорте, общественной деятельности.

Артур Парфенчиков подчеркнул значимость вручения паспортов юным олончанам, назвав это событие одним из запоминающихся в жизни каждого человека.

- После получения паспорта будет следующая череда событий. Главное - сохранять на протяжении всей жизни ответственность перед теми, кто рядом с вами: кто вас воспитал, дал дорогу в жизнь. Родина начинается с семьи, с места, где вы родились: деревни, маленького или большого города. И вы должны также достойно, как ваши близкие, продолжить свой род, - сказал руководитель региона. - Вручение паспорта ребенку - праздник и для родителей, которые благодарят учителей за воспитание подрастающего поколения.

Также Артур Парфенчиков вручил паспорта Российской Федерации и юным жителям Питкяранты.

Напомним, сегодня и в ближайшие дни акции «Мы – граждане России!» пройдут в Петрозаводске и в других районах Карелии.