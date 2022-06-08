«Асфальт развалится окончательно»: Около 40 большегрузов в сутки проезжает по поселку в Карелии

Жители поселка Элисенваара в Лахденпохском районе возмущены ситуацией с тонарами, разбивающими дороги.
По 40 груженых тонаров в сутки проходит через поселок Элисенваара по оценкам местных жителей. Элисенваарцы ожидают в ближайшие дни окончательного разрушения остатков асфальта в поселке. Об этом пишут в паблике «ЛахденпохьЯ - Навсегда!».
«Как говорят, наряд ГИБДД был сегодня в поселке, но ситуация не изменилась, большегрузы продолжают гнать под запрещающие знаки», — пишут в паблике, отмечая, что жители поселка не должны терпеть этот беспредел и наплевательство.
Ранее сообщалось, разваливающийся мост через реку Деревянка в Прионежье Карелии встанет на капремонт.
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