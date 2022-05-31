Разваливающийся мост через реку Деревянка в Прионежье Карелии встанет на капремонт

Определен подрядчик по выполнению капитального ремонта моста на автомобильной дороге федерального значения А-215 в поселке Деревянное.

По информации правительства республики, 6 июня состоялся конкурс по выполнению капитального ремонта моста на 131 км автомобильной федеральной трассы А-215 Лодейное поле– Вытегра–Прокшино–Плесецк–Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску. Победителем стала компания ООО «Арго строй».

«В ближайшее время с подрядчиком будет заключен государственный контракт, работы будут выполнены до 15 ноября 2023 года», — сообщается на сайт регионального правительства.

Власти республики напомнили, что мост через реку Деревянка является важным объектом дорожной инфраструктуры. Он был построен много лет назад и требовал капитального ремонта. Благодаря средствам, выделенным из федерального бюджета, автомобильная переправа будет отремонтирована. Объект взят под особый контроль главы Карелии Артура Парфенчикова сразу с момента передачи дороги Петрозаводск–Ошта в федеральную собственность в 2019 году.

Ранее сообщалось, строительство единственного моста, связывающего поселок Карелии с внешним миром, затягивается на два месяца.