«Асфальта нет, канализацией пахнет»: благоустройство парка разочаровало жительницу Петрозаводска

Петрозаводчанка раскритиковали состояние Зарецкого парка после благоустройства.

На состояние Зарецкого парка после окончания работ по благоустройству у здания мировых судей и МФЦ обратила внимание горожанка, опубликовав пост в паблике «Живой Петрозаводск».

«Всё благоустройство заключено в строительстве автостоянки. Уже убрали бытовку. Пешеходы теперь вынуждены огибать въезд, у них, конечно, асфальта нет; канализацией как пахло, так и пахнет, даже стало сильнее; смотровая площадка разбита, яма всё лето простояла открытой и так под зиму уйдет. Но работы по благоустройству в этой части „парка“ видимо, закончены…стоянка же есть!!! Всё для машин! И парк тоже», — возмущена петрозаводчанка.

Ранее сообщалось, подрядчик по благоустройству «Свой дом» восстановил подсветку пешеходных мостиков в Зарецком парке карельской столицы. Компания выполнила работы в рамках спонсорской помощи. Рабочие завершили восстановление несущих конструкций мостов, обустроили часть пешеходных дорожек, скоро приступят к реставрации перил и мощению, пояснил мэр. На смотровой площадке провели демонтаж старой облицовки, готовится основание для установки новых плит. У здания мировых судей и МФЦ второй подрядчик заасфальтировал площадку для стоянки машин.