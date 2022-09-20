Подсветка пешеходных мостиков восстановлена в парке в центре Петрозаводска

Рабочие восстановили подсветку пешеходных мостиков в Зарецком парке.

Подрядчик по благоустройству «Свой дом» восстановил подсветку пешеходных мостиков в Зарецком парке карельской столицы. Об этом информирует мэр Петрозаводска Владимир Любарский. По его словам, подсветка не работала почти десять лет. Компания выполнила работы в рамках спонсорской помощи.

Рабочие завершили восстановление несущих конструкций мостов, обустроили часть пешеходных дорожек, скоро приступят к реставрации перил и мощению, пояснил мэр. На смотровой площадке провели демонтаж старой облицовки, готовится основание для установки новых плит. У здания мировых судей и МФЦ второй подрядчик заасфальтировал площадку для стоянки машин.

Работы в Зарецком парке подрядные организации должны выполнить к 30 октября, заявил Любарский.

Ранее сообщалось, что смотровую площадку и светомузыкальный фонтан построят в центре Петрозаводска.