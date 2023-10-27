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Асфальтирование трех улиц Петрозаводска в рамках нацпроекта перенесли на следующий год

Новости. Общество
15:00, 27 Октября 2023
фото: © Инна Колыхматова / VK

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Как отметила Инна Колыхматова, подрядчик вправе перенести ремонт на 2024 год.

В этом году в Петрозаводске ремонтировали улицы благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и региональной субсидии на социально-экономическое развитие, напомнила врио мэра города Инна Колыхматова 27 октября.

В личном профиле градоначальница сообщила, что все дороги и тротуары, которые планировали сделать на региональные деньги, подрядчик — Кондопожское ДРСУ — привел в порядок.

«А вот ситуация с объектами нацпроекта иная: из 32 запланированных улиц компания „АБЗ-Дорстрой“ сделала 29», — добавила врио главы.

Таким образом, в мэрии приняли решение перенести остальные объекты на следующий год:

— улицу Варламова (от улицы Володарского до проспекта Александра Невского);
— улицу Фурманова (от д. 5 по улице Фурманова до Суоярвской улицы);
— Фаддеевскую улицу (от улицы Луначарского до проспекта Карла Маркса).

«Сразу предвосхищаю возможную критику со стороны горожан. Петрозаводск на протяжении нескольких лет ремонтирует дороги по „БКД“ с опережением графика. По контракту улицы, которые мы ремонтировали этим летом, — объекты следующего года. Поэтому подрядчик вправе перенести асфальтирование на 2024-й», — предупредила Колыхматова.

По ее словам, укладывать асфальт в такую переменчивую и непредсказуемую погоду слишком рискованно — это может сказаться на качестве. А к ремонту по «БКД» предъявляются особые требования.

«Сейчас дорожникам осталось доделать некоторые вещи — где-то подсыпать газоны, где-то — убрать за собой мусор. Есть еще ситуации с ресурсоснабжающими организациями — они должны будут восстановить покрытие после завершения работ. Но вот асфальтоукладчик в этом году мы уже не увидим», — написала градоначальница.

«Конечно, в Петрозаводске еще немало улиц, которые нужно привести в порядок. Но сложно не согласиться с тем, что дороги в городе стали значительно лучше. Думаю, если вы автомобилист, то безусловно, и сами это замечаете. Хочется поблагодарить всех дорожников за проделанную работу. Будем продолжать!», — заключила Инна Колыхматова.

В наших материалах читайте также о том, как прокурор Петрозаводска поручил мэрии взять под контроль восстановление нарушенного благоустройства, и что искал в столице Карелии Митя Фомин.

 

 

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