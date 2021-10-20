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Атлантический циклон «Игнац» принес в Карелию шквалистый ветер, дожди, мокрый снег и гололед

Новости. Общество
17:30, 20 Октября 2021
фото: © МРСК Россети

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Филиал «Россети Северо-Запад» в Республике Карелия работает в режиме повышенной готовности.

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 73 аварийные бригады и 326 единиц техники.

В случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечат 74 дизельных генераторов общей мощностью 3,4 МВт.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до пятницы.

Специалисты компании обращают внимание на необходимость соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

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