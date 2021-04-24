Аттракцион «Музей световых фигур» появится в Карелии (ФОТО)

Администрация Сортавальского поселения сообщила о монтаже нового аттракциона «Музей световых фигур» .

Администрация Сортавальского поселения информирует, что монтаж нового аттракциона «Музей световых фигур» идет на пустыре у входа в парк Ваккосалми в Сортавале. Об этом сообщается в паблике местной власти.

«Ожидаем, что монтаж будет осуществлён согласно предоставленному графику. Уже в майские праздники город ждёт открытие двух объектов — это сам музей и платформа для фотографирования на заливе Ляппяярви», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сортавале появится шатер, в котором будет открыт музей световых фигур.