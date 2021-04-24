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Аттракцион «Музей световых фигур» появится в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
13:08, 25 Апреля 2021
фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК
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Администрация Сортавальского поселения сообщила о монтаже нового аттракциона «Музей световых фигур» .

Администрация Сортавальского поселения информирует, что монтаж нового аттракциона «Музей световых фигур» идет на пустыре у входа в парк Ваккосалми в Сортавале. Об этом сообщается в паблике местной власти.

«Ожидаем, что монтаж будет осуществлён согласно предоставленному графику. Уже в майские праздники город ждёт открытие двух объектов — это сам музей и платформа для фотографирования на заливе Ляппяярви», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сортавале появится шатер, в котором будет открыт музей световых фигур.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-25 13:47:38
Верховный Суд республики признал главу сортавальской администрации незаконным и потребовал вернуть зарплату за пять месяцев. Все евонные решения тоже являются незаконными.
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