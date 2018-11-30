Аудиторы в Карелии выявили более тысячи нарушений на 4 млрд рублей за несколько лет

Счетная палата России оценила работу Контрольно-счетной палаты (КСП) Республики Карелия.

Так, по итогам анализа деятельности Счетная палата РФ отметила эффективное взаимодействие республиканской КСП с муниципальными контрольно-счетными органами Карелии.

Согласно оценке Счетной палаты, нормативно-правовое регулирование деятельности КСП в целом соответствует требованиям федерального и регионального законодательства. Более того, Законом о КСП установлено дополнительное полномочие по экспертизе законопроектов о внесении изменений в законы о бюджетах субъекта и терфонда ОМС.

В анализируемом периоде полномочия КСП в основном были обеспечены методическими документами: действовало 2 стандарта организации деятельности, 11 стандартов внешнего государственного финансового контроля и 2 методических документа. КСП также применяет в своей деятельности Классификатор нарушений, разработанный с учетом региональной специфики.

"В 2015-2017 годы КСП провела 308 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В среднем мероприятиями ежегодно охватывалось более 80 объектов. Выявлено более тысячи нарушений на сумму 4 млрд руб., возвращено в бюджет 4,4 млн рублей", - сообщили в пресс-службе Счетной палаты России.

По данным ведомства, составлено 56 протоколов, вынесено 51 постановление по делам об административных правонарушениях, привлечено к ответственности 27 должностных лиц.