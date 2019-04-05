Аукцион по строительству аэровокзала в Петрозаводске признан незаконным

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии приняло решение аннулировать результаты аукциона по выбору подрядчика, который должен строить новый аэровокзал в аэропорту "Петрозаводск".
Решение было принято по жалобе ООО "Ю-строй" на действия заказчика – Управления капитального строительства Республики Карелия. Заявитель просил признать незаконным проведение торгов. Суть претензий компании и причины решения УФАС, в ведомстве пока не называют, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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