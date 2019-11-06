Аварии на дорогах в Карелии унесли жизни 23 человек

В ГИБДД Карелии назвали цифры погибших и пострадавших в ДТП на дорогах республики.

За 10 месяцев текущего года на дорогах Карелии с участием пешеходов зарегистрировано 136 ДТП , в которых 10 человек погибли и 132 человека получили травмы.

По вине водителей произошло 74% ДТП от всех автонаездов - в 101 происшествии 5 человек погибли и 102 человека получили травмы.

По вине самих пешеходов в 52 дорожных авариях 8 человек погибли и 46 были травмированы.

На регулируемых пешеходных переходах произошло 8 ДТП, 8 пешеходов травмированы.

На нерегулируемых пешеходных переходах зарегистрировано 39 ДТП, 40 пешеходов получили травмы.

Госавоинспекция Карелии призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности на проезжей части. Водителям при подъезде к пешеходным переходам необходимо учитывать особенности зимней дороги, заранее снижать скорость и помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге может быть значительно увеличен.

Пешеходам автоинспекторы напоминают, что при движении по краю проезжей части, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств и обязательно иметь при себе световозвращатели.