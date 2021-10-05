Повреждения на сетях привели к массовому отключению от теплоснабжения домов Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске произошло отключение теплоснабжения более 30 жилых домов и других зданий.

Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

С середины дня без теплоснабжения остаются здания на улице Шотмана (№№ 38, 36, 36а, 34, 34а, 34в, 34г, 34д), улице Железнодорожная (№№ 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 8д, 10, 10а, 10б) и проспекте Первомайский (№№ 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 31а).

«Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО „ПКС-Тепловые сети“. Ориентировочное время окончания работ 21:00», — сообщили в ЕДДС.