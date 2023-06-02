Авария произошла на центральной улице густонаселенного района Петрозаводска (ВИДЕО)

На Кукковке фургон врезался в легковушку.
Авария произошла сегодня, 3 июня, на улице Ровио, в районе перекрестка с улицей Сыктывкарская.
Видео столкновения, в том числе с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», было размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, легковой автомобиль при проезде перекрестка остановился для поворота налево, и в это время в него въехал фургон, двигавшийся прямо по улице Ровио.
Информации о пострадавших не поступало, автомобили получили механические повреждения.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание