Авария с участием автоцистерны заблокировала проезд по набережной в Петрозаводске

Очевидцы поделились видео последствий аварии с большегрузом.
Последствия аварии с участием автоцистерны и легкового автомобиля с прицепом, произошедшей в районе дома №7 по набережной Варкауса в Петрозаводске, запечатлели на камеры очевидцы.
Видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по кадрам, столкнувшиеся автомобили полностью перегородили проезжую часть в направлении центра города.
Подробности аварии уточняются.
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