Авария с участием автоцистерны заблокировала проезд по набережной в Петрозаводске

фото: © Скриншот из видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / VK

Очевидцы поделились видео последствий аварии с большегрузом.

Последствия аварии с участием автоцистерны и легкового автомобиля с прицепом, произошедшей в районе дома №7 по набережной Варкауса в Петрозаводске, запечатлели на камеры очевидцы.

Видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам, столкнувшиеся автомобили полностью перегородили проезжую часть в направлении центра города.

Подробности аварии уточняются.